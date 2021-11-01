Galatasaray derbiyi unutturdu

Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup olduğu haftada Gaziantep FK'yı yenip çok kritik bir 3 puan kazandı. Rakibini Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle geçen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisindeki mağlubiyeti de unutturdu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 3 maçında 7 puan kazanırken, liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Perşembe günü Lokomotif Moskova'yı ağırlayacak Galatasaray'da tek hedef Rus temsilcisi karşısında galip gelip, üst tur kapısını ardına kadar açmak.

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

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