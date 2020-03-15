SPOR Galatasaray derbiye tezahüratlarla uğurlandı
SPOR Galatasaray derbiye tezahüratlarla uğurlandıVIDEO YOKKaan ÜLKER - İSTANBUL DHAGalatasaraylı taraftarlar, bu akşam oynanacak Beşiktaş maçı öncesi takımlarını tezahüratlar eşliğinde stada uğurladı.
15.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:36
SPOR Galatasaray derbiye tezahüratlarla uğurlandı
VIDEO YOK
Kaan ÜLKER - İSTANBUL DHA
Galatasaraylı taraftarlar, bu akşam oynanacak Beşiktaş maçı öncesi takımlarını tezahüratlar eşliğinde stada uğurladı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi az sayıda taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı. Taraftarlar, seyircisiz oynanacak maçta takımlarına tezahüratlarla moral verdi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu: SPOR Galatasaray derbiye tezahüratlarla uğurlandı