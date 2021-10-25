Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesinin ilk 11'leri açıklandı. Saat 20.00'de Vodafone Park'ta başlayacak mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

Derbinin 11'leri şu şekilde;

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri