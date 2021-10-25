Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesinin ilk 11'leri açıklandı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesinin ilk 11'leri açıklandı. Saat 20.00'de Vodafone Park'ta başlayacak mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.
Derbinin 11'leri şu şekilde;BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, BatshuayiGALATASARAY: Muslera - Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Diagne
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