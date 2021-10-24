Galatasaray, derbi hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, derbi hazırlıklarını tamamladı

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Galatasaray, derbi hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbide Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbide Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Nef Stadı'nda, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına ve taraftara açık gerçekleştirilen idmanı yaklaşık 10 bin taraftar yerinde takip etti.

Düz koşuyla başlayan idman, açma germe ve 5'e 2 çalışmasının ardından gerçekleştirilen yarı sahada çift kale maçla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

İdmana, sakatlıkları bulunan Sacha Boey ile Arda Turan katılmadı.

Antrenman sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını 2 kere tribünlere çağırarak maç öncesi destekte bulundu.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
Kıran kırana geçen Karagümrük-Hatay maçında kazanan çıkmadı

Kıran kırana geçen Karagümrük-Hatay maçında kazanan çıkmadı

 Fatih Terim'den doping! Derbi için çılgın prim

Fatih Terim'den doping! Derbi için çılgın prim

 Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek

Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title