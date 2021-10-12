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Galatasaray'dan stadyum isim hakkına ilişkin reklam ve sponsorluk anlaşması açıklaması Açıklaması

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Galatasaray'dan stadyum isim hakkına ilişkin reklam ve sponsorluk anlaşması açıklaması Açıklaması

Galatasaray Kulübü, Timur Şehircilik Planlama A.Ş ile 10 sezon için stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Timur Şehircilik Planlama A.Ş ile 10 sezon için stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır.

İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir."

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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Haber: Galatasaray'dan stadyum isim hakkına ilişkin reklam ve sponsorluk anlaşması açıklaması Açıklaması - Haberler Spor
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