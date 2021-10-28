Galatasaray'dan Arda Turan ve Sacha Boey'in sakatlıkları ile ilgili açıklama

? Galatasaray Erkek Futbol Takım Doktoru Dr. Yener İnce, Arda Turan'ın düz koşulara başladığını belirtirken Sacha Boey'in ise kendisi için belirlenen test programlarında performans ekibinin istenilen verimi alamadığını ve bu sebepten dolayı oyuncunun sahalara dönmesi konusunda biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Galatasaray Erkek Futbol Takım Doktoru Dr. Yener İnce, Arda Turan ve Sacha Boey'in sakatlık durumlarıyla ilgili olarak kulüp televizyonunda bilgilendirmede bulundu.

Boey'in antrenmanlara maksimum kuvvetle çıkmaması halinde daha uzun süreli bir sakatlık yaşayabileceğinin altını çizen Yener İnce, "Çok istekli, çok hırslı, çok genç, ve çok dinamik bir oyuncu. O yüzden maksimum kuvvetle yapacağı egzersizleri yapabilir hale gelmesi lazım. Aksi taktirde daha uzun süre kaybedeceğiz. Galatasaray'ın yatırım yaptığı ve çok kıymet verdiği bir oyuncu. Bu yüzden seyircimizden de biraz anlayış bekliyoruz. Performans ekibimizle beraber üzerinde çalışıyoruz. O testlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamasından sonra ancak Sacha'nın oynaması mümkün olacak. Şimdiden bir süre vermek istemiyorum. Çünkü test sonuçlarında %100 pozitif sonuç almadan kardeşimizi oynatma şansımız yok" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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