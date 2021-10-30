Galatasaray'da tek hedef 3 puan

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

Beşiktaş mağlubiyetiyle yara alan Galatasaray, hem yara sarmak hem de zirveyle puan farkının açılmasına izin vermemek adına galibiyete kilitlendi.

Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın NEF Stadyumu'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Beşiktaş derbisini kaybeden sarı-kırmızılılar 17 puanda kalırken, Gaziantep temsilcisini mağlup edip puanını 20'ye yükseltmeyi hedefliyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19: 00'da başlayacak.

"Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer (Aanholt) - Taylan, Berkan - Morutan, Cicaldau, Kerem - Halil"

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

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