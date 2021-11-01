Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda Gaziantep FK maçında tam süre alan futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri sonrası teknik ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çalışmaların ardından çift kale maç ve koşularla antrenman tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.

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