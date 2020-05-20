SPOR Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif SPOR Galatasaray'da koronavirüs testleri negatifİSTANBUL,(DHA) -Galatasaray Kulübü, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını ve idmanların yarın itibarıyla başlayacağını açıkladı.

SPOR Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif

İSTANBUL,(DHA) -

Galatasaray Kulübü, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını ve idmanların yarın itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA