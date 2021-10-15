Galatasaray'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durulan bir taktik çalışma yaptı. Galatasaraylı futbolcular antrenmanı, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.