Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, 1 günlük aranın ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, 1 günlük aranın ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde çift kale oyun ve sonuçlandırma çalışmalarının gerçekleştirildiği aktarıldı. Antrenmanın, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Milli takım kamplarından dönen Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in bugün ilk kez antrenmanda takımla çalıştığı ifade edildi.

Fernando Muslera ve DeAndre Yedlin'in ise antrenmanda yer almadığı duyuruldu.

Öte yandan antrenmanın ardından, Victor Nelsson'un doğum gününün kutlandığı bildirildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti

Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti

 Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

 Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Edis Deniz Akkaya Nihal Yalçın Tamer Karadağlı
Spor Burak Elmas Şans Oyunları Fatih Terim Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Vladimir Putin Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 20:35:23. #1.12#