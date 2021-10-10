Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Galatasaraylı futbolcular, salonda yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri