Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, interval koşularla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapılan maçta tam süre alan futbolcular dar alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Son test antrenmanları esnasında ağrı şikayetleri olan ve yapılan MR değerlendirmesinde sol üst arka adale grubunda zorlanma bulguları devam eden Sacha Boey, hazırlanan program doğrultusunda takımdan ayrı çalıştı. Arda Turan ise tedavisinin ardından koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Beşiktaş müsabakası hazırlıklarını yarın saat 15.00'te Nef Stadı'nda basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
Zirveyi takibe kaldığı yerden devam ediyor! Konyaspor haftalar sonra Kayseri'ye patladı

Zirveyi takibe kaldığı yerden devam ediyor! Konyaspor haftalar sonra Kayseri'ye patladı

 Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek

Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek

 Miralem Pjanic'ten gözdağı: Galatasaray'ı yeneceğiz

Miralem Pjanic'ten gözdağı: Galatasaray'ı yeneceğiz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title