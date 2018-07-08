Spor Galatasaray'da Çalışmalar Tüm Hızıyla Sürüyor - 1 Hd
Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyorSerhan TÜRK / Zürih,(DHA)Yeni sezon öncesi hazırlıklarını İsviçre'nin Zürih kentinde sürdüren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim önderliğinde bugün saat 10.00'da basına açık olarak antrenman gerçekleştirdi.
Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
Serhan TÜRK/ Zürih,(DHA)
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını İsviçre'nin Zürih kentinde sürdüren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim önderliğinde bugün saat 10.00'da basına açık olarak antrenman gerçekleştirdi.
Çalışmalarına 17.30'da basına kapalı yapacakları antrenmanla devam edecek olan sarı-kırmızılılar, sabah gerçekleştirilen antrenman sonrasında kendilerini izlemeye gelen 50 kadar taraftar ile fotoğraf çektirerek, imza verdiler.