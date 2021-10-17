Galatasaray'da 2020 yılı olağan genel kurulu başladı

Galatasaray Kulübü'nün koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan 2020 olağan genel kurul toplantısı başladı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantı koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapılırken, basın mensupları veya misafirler alınmadı.

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