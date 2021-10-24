Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı - Haberler Spor
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Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını taraftara açık olarak statta gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını taraftara açık olarak statta gerçekleştirdi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda taraftara ve basın açık olarak yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi. İki gruba ayrılan futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmanda Sacha Boey ve Arda Turan yer almadı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar antrenmanda futbolculara yaptıkları tezahüratlarla derbi öncesi moral verdi. Taraftarlar futbolcuları tek tek tribünlere çağırdı. Teknik Direktör Fatih Terim'e yoğun ilgi gösteren taraftarlar, 'İmparator Fatih Terim' tezahüratlarında bulundu. - İSTANBUL

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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