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Galatasaray: 78-76

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray: 78-76

EuroLeague Women B Grubu ikinci maçında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Dinamo Kursk'a 78-76 kaybederken grupta da ikinci mağlubiyetini aldı.

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EuroLeague Women B Grubu ikinci maçında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Dinamo Kursk'a 78-76 kaybederken grupta da ikinci mağlubiyetini aldı.

Kursk Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk çeyreğini sarı-kırmızılı ekip 22-20 üstünlükle geçti. Çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk devresi ise 41- 41 beraberlikle sonuçlandı. Rus ekibi üçüncü çeyreği 60-58 üstünlükle geçerken, mücadeleyi de 78-76 kazandı.


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