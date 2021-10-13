Galatasaray: 78-76
EuroLeague Women B Grubu ikinci maçında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Dinamo Kursk'a 78-76 kaybederken grupta da ikinci mağlubiyetini aldı.
-
EuroLeague Women B Grubu ikinci maçında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Dinamo Kursk'a 78-76 kaybederken grupta da ikinci mağlubiyetini aldı.
Kursk Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk çeyreğini sarı-kırmızılı ekip 22-20 üstünlükle geçti. Çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk devresi ise 41- 41 beraberlikle sonuçlandı. Rus ekibi üçüncü çeyreği 60-58 üstünlükle geçerken, mücadeleyi de 78-76 kazandı.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri