Galatasaray 2020 yılı Genel Kurul Toplantısı sona erdi - Haberler
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Galatasaray 2020 yılı Genel Kurul Toplantısı sona erdi

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Galatasaray 2020 yılı Genel Kurul Toplantısı sona erdi

Pandemi nedeniyle yapılamayan Galatasaray Spor Kulübü'nün 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

Pandemi nedeniyle yapılamayan Galatasaray Spor Kulübü'nün 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Genel kurulda Başkan Burak Elmas yönetimine kulübün varlıklarıyla ilgili her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufta bulunma yetkisi verildi ve 2021 yılı bütçesi de kabul edildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Toplantı korona virüs salgını önlemleri nedeniyle sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapılırken, basın mensupları veya misafirler alınmadı.

Toplantıda Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulunun faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufun gerçekleştirilmesi bakımından 31.05.2024 tarihine kadar yetki verilmesi oylaması yapıldı. Oylamadan önce konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "İstemiş olduğumuz yetki her yönetimin seçildikten sonra talep ettiği yetkiler. Burada farklı bir şey yok. Aksine yazarken şunu konuştuk, daha önce geniş yetki olduğu için yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek bir kelimeye yer vermemek üzere açık yazalım dedik. Onun için iki talep ettiğimiz yetkilerde net yazdık" dedi.

Yapılan oylamayla mevcut yönetim kuruluna, kulübün varlıklarıyla ilgili her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufta bulunma yetkisi verildi.

Daha sonra kürsüye çıkan Elmas, "İstemiş olduğumuz yetkiyi bize verdiğiniz için şükranlarımızı sunuyorum. Yetki bize büyük bir sorumluluk veriyor. Layığı ile yapacağımızdan şüphe olmasın da" diye konuştu.

Toplantının son bölümünde 2021 yılı bütçe tasarısının görüşüldü. Gerçekleştirilen oylamayla kulübün 2021 yılı gelir bütçesi 166 milyon 325 bin 654 TL, gider bütçesi de 543 milyon 539 bin 723 TL olarak kabul edildi.

"EMANETİNİZ EMİN ELLERDE"

Son olarak yine genel kurula seslenen Başkan Burak Elmas, "Galatasaray'ın için çok önemli iki günün sonuna geldik. Pandemi sebebiyle gecikmiş genel kurulumuz vardı. Artık zamanlama açısından Galatasaray normalleşme sürecine girmiş durumda. Bizim için de ilk kez sizin karşısına çıktık. İki günde divan başkanımız ve ekibine teşekkür ederim. En önemli teşekkür üyelerimize. Bütçemize onay verdiğiniz ayrıca teşekkür ederim. Sizlerin güvenine layık olmak için ben ve arkadaşlarım elimizden gelen her şey yapacağız. Emanetiniz emin ellerde. Hiç merakınız olmasın" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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