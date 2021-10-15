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Galatasaray 1905 Ventures Girişimcilik Merkezi'nin lansmanı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray 1905 Ventures Girişimcilik Merkezi'nin lansmanı yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü'nün hayata geçirdiği 1905 Ventures Girişimcilik Merkezi'nin basın lansmanı yapıldı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün hayata geçirdiği 1905 Ventures Girişimcilik Merkezi'nin basın lansmanı yapıldı.

Türkiye'de, spor teknolojilerini (SportTech) yenilikçi bakış açıları ile geliştirebilmek, bu alanda projelerini geliştirmek isteyen girişimcilere destek olabilmek, girişimcileri en doğru şekilde yönlendirebilmek ve bu projeleri hayata geçirebilmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Girişimcilik Merkezi kurdu. 1905 Ventures'in basın lansmanı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, 1905 Ventures Program Direktörü İhsan Elgin ve İstanbul Portföy Girişim Sermayesi Direktörü Yiğit Arslan'ın katılımıyla yapıldı.

Galatasaray'ın değerleri arasında öncü ve ilkleri yapmak olduğunu söyleyen Bikem Kanık, "Son dönemde pandemide spor endüstrisi farklı alanlara, farklı yatırımlara yöneldi. Bu amaçla da Galatasaray olarak yaptığımız bir sürü çalışma var. Galatasaray sadece sporda değil yer aldığımız alanlarda öncü olmamız önemli. Bugün gene bir başka ilki gerçekleştirmek için buradayız. Galatasaray'ın desteği ile spor, sağlık, yaşam ve eğlence alanındaki yenilikçi, teknoloji girişimleri için bir buluşma noktası yapma amacındayız. Bu amaçla 1905 Ventures adı hızlandırma programı ve girişim sermayesi yatırım fonu oluşturuyoruz. Sporda bunun gibi fazla fon yok. Bu sektöre vereceği katkılar yadsınamaz. Bu alanda oluşacak inovatif fikirlere, yeni girişimlere çalışma platformu yapma desteği vermek istiyoruz. Galatasaray taraftarını bizlerle kazanmak için çağırıyoruz" diye konuştu.

"Dünya spor ekosistemi 16 alt alana yayılıyor"

Girişimciliği son 15 yılında Türkiye hızlı bir hareket halinde oluğunu ifade eden İhsan Elgin, "Spor endüstrisinde inanılmaz işler var. Dünya spor ekosistemi 16 alt alana yayılıyor. Türkiye bu ekosistem çok küçük durumda. Büyümesi için desteğe ihtiyacı var. Türkiye'de girişimciler en zorlandığı konu ürünlerini, fikirlerini test edecek alanlarının olmaması. Galatasaray burada devreye giriyor. Hızlandırma diye adlandırdığımız bölümde hem mentor hem eğitmenlerle yardım ediyor. Esasında tüm imkanlarını size açıp, ürünlerinizi test etmenizi sağlıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'den daha fazla teknoloji girişimcisinin çıkması gerektiğini belirten Yiğit Arslan ise, "Galatasaray'ın 1905 Ventures adı hızlandırma programından mezun olacak girişimcilerin fonlama ile desteklenmesi gerekiyor. Spor teknolojisi girişimleri kulüplerle olan ilişkilerini yeterli seviyede yürütemiyor. Kulüplerin önceliği saha içi olabiliyor. Bu hızlandırma programında Galatasaray Spor Kulübü spor teknolojisi girişimlerinin ilk müşterisi olması özelliği taşıyacak. Girişimler ilk günden avantajlı bir şekilde başlamış olacaklar" ifadelerini kullandı.

Bikem Kanık ayrıca Galatasaray'ın kasasından bunun için bir şey çıkmayacağını aktardı.

Konuşmaların ardından imza töreni ve fotoğraf çekimi yapıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Galatasaray 1905 Ventures Girişimcilik Merkezi'nin lansmanı yapıldı - Haberler Spor
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