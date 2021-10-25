Galatasaray: 1 - 1 (İLK YARI)
STAT: Vodafone ParkHAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu- Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, BatshuayiGALATASARAY: Muslera - Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı,...
STAT: Vodafone ParkHAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu- Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, BatshuayiGALATASARAY: Muslera - Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, DiagneGOLLER: Dk. 39 Larin (Beşiktaş) - Dk. 35 Cicaldau ( Galatasaray )SARI KART: Ghezzal (Beşiktaş) - Süper Lig'de 10'uncu haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş, derbi maçta Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Galatasaray 35'inci dakikada Cicaldau'nun golüyle öne geçti. Beşiktaş bu gole 39'uncu dakikada Larin ile karşılık verdi ve mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik skorla geçildi.10'uncu dakikada sağ taraftan Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.20'nci dakikada Larin'in ara pası Galatasaray savunmasından sektikten sonra Teixeira'nın önüne kaldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Brezilyalı futbolcunun zayıf vuruşunda top yandan auta gitti.31'inci dakikada Galatasaray ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Cicaldau'nun vuruşunda top üstten farklı şekilde auta gitti.35'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Orta alanda yapılan top kaybı sonrasında Kerem Aktürkoğlu pasını Cicaldau'ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluştu: 0-1.39'uncu dakikada Beşiktaş, skora dengeyi getirdi. Sol kanatta topla buluşan Umut Meraş'ın ortasında altıpasın hemen önünde Larin kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri