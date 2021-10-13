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SPOR Futsal Avrupa Şampiyonlar Ligi, Manavgat'ta başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Futsal Avrupa Şampiyonlar Ligi, Manavgat'ta başladıÖmer KARÇA / MANAVGAT (Antalya) (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Avrupa Futsal Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Şampiyonlar Ligi müsabakalarında, 4 ülkeden 8 erkek ve 4 kadın futsal takımı mücadele ediyor.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Futsal Avrupa Şampiyonlar Ligi, Manavgat'ta başladı

Ömer KARÇA/ MANAVGAT ( Antalya ) (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Avrupa Futsal Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Şampiyonlar Ligi müsabakalarında, 4 ülkeden 8 erkek ve 4 kadın futsal takımı mücadele ediyor.

Avrupa Futsal Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Avrupa Şampiyonlar Ligi, Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarla başladı. Şampiyonada İspanya, Fransa, Rusya ve Türkiye'den 8 erkek, 4 kadın futsal takımı mücadele ediyor.

Futsalın Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde popüler bir salon sporu olduğunu belirten organizasyon sorumlusu Hüseyin Türk, Türkiye'de henüz istenen ivmeyi kazanmadığını belirtti. Türk, "Aslında ülkemizdeki futsal organizasyonları genellikle ilköğretim okulları, liseler ve üniversiteler arasında yapılıyor. Kulüp düzeyinde bunların daha çok geliştirilmesi, desteklenmesi gerekir. Bunun için büyük bir bütçe, sponsorlar gerekmekte" diye konuştu.

Fransa Futsal Federasyonu Başkanı ve Avrupa Futsal Federasyonu Başkan Yardımcısı Mikael Bourdarud ise pandemi nedeniyle son 2 yıldır organizasyon gerçekleştiremediklerinden bahsetti. Mikael Bourdarud, yeniden uluslararası bir organizasyon düzenlenmesinden, futsal oynayabilmekten ve Türkiye'ye gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

SPOR Futsal Avrupa Şampiyonlar Ligi, Manavgat'ta başladı

SPOR Futsal Avrupa Şampiyonlar Ligi, Manavgat'ta başladı

SPOR Futsal Avrupa Şampiyonlar Ligi, Manavgat'ta başladı

SPOR Futsal Avrupa Şampiyonlar Ligi, Manavgat'ta başladı
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