SPOR Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleri
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SPOR Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleri

SPOR Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleriÜstü açık otobüs ile şampiyonluğun tadını çıkardılarSüper Lig'in 2019-2020 şampiyonu Başakşehir üstü açık otobüs ile kısa bir şehir turunun ardından kendi stadına gittiKasımpaşa maçı sonrası otobüse binen Turuncu-Lacivertliler, büyük bir...

26.07.2020 20:19 | Son Güncelleme: 26.07.2020 21:49

SPOR Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleri

Üstü açık otobüs ile şampiyonluğun tadını çıkardılar

Süper Lig'in 2019-2020 şampiyonu Başakşehir üstü açık otobüs ile kısa bir şehir turunun ardından kendi stadına gitti

Kasımpaşa maçı sonrası otobüse binen Turuncu-Lacivertliler, büyük bir coşku ile şampiyonluğu kutlayıp, o anları cep telefonlarına kaydettiler

Çeşitli tezahüratlar yapan futbolcu, teknik heyet, sağlık ekibi; kısacası takımda görevli herkes şampiyonluğun tadını çıkarıp, ellerinde cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdiler

SPOR Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleri

Kaynak: DHA

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