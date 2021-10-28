Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: EryamanHakemler: Volkan Okur, Murat Temel, Emrah UluçayGençlerbirliği: Ramazan Köse, Furkan Şeker, Metehan Mert, Abdullah Şahindere, Musa Şahindere, Rahmetullah Berişbek (Dk. 90+2 Berkay Göçmen), Gökhan Gül (Dk. 67 Ulusoy Mert Kabasakal), Serdarcan Eralp, Muhammed Bayır, Sallalich (Dk.
Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Okur, Murat Temel, Emrah Uluçay
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Furkan Şeker, Metehan Mert, Abdullah Şahindere, Musa Şahindere, Rahmetullah Berişbek (Dk. 90+2 Berkay Göçmen ), Gökhan Gül (Dk. 67 Ulusoy Mert Kabasakal ), Serdarcan Eralp, Muhammed Bayır, Sallalich (Dk. 66 Sami Gökhan Altıparmak), İlker Karakaş (Dk. 78 Baran Başyiğit)
Pendikspor: Emre Aydın, Süheyl Çetin (Dk. 65 Kerem Kaya), Doğan Can Otman (Dk. 46 Erman Bulucu), Burak Aydın (Dk. 65 Fırat Güllü), Uğur Uçar, Kadir Salih, Çağrı Giritlioğlu, Bekir Karadeniz (Dk. 72 Mertcan Akkaya), Osman Burak Destan, Enes İslam İlkin, Volkan Okumak
Goller: Dk. 52 İlker Karakaş, Dk. 59 Sallalich, Dk. 90 Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği), Dk. 77 Enes İslam İlkin (Pendikspor)
Kırmızı kart: Dk. 80 Metehan Mert (Gençlerbirliği)
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Gençlerbirliği, sahasında Pendikspor'u 3-1 yenerek 4. tura yükseldi.