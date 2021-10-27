Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Özcan Sultanoğlu, Mehmet AkıncıkYukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Yasir Subaşı (Dk. 83 Nurettin Korkmaz), Hosseini (Dk. 74 Kolovetsios), Kemen, Ramazan Civelek, Cardoso, Mane, Campanharo (Dk. 90+1 Attamah), Emre Demir (Dk.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Özcan Sultanoğlu, Mehmet Akıncık
Yukatel Kayserispor : Cenk Gönen, Yasir Subaşı (Dk. 83 Nurettin Korkmaz ), Hosseini (Dk. 74 Kolovetsios), Kemen, Ramazan Civelek, Cardoso, Mane, Campanharo (Dk. 90+1 Attamah), Emre Demir (Dk. 74 İbrahim Akdağ), Gökhan Sazdağı (Dk. 64 İlhan Parlak), Mustafa Pektemek
Artvin Hopaspor: Murat Özkan, Osman Kocaağa, Saffet Yazar, Ömer Yanık, Yakup Kayış, Furkan Tuşik (Dk. 73 Fatih Dalgıç), Hüseyin Öztürk (Dk. 46 Selim Dilli), Dursun Türk (Dk. 20 Mertcan Arslan), Batuhan Abdikoğlu (Dk. 46 Ufuk Ayaydın), Furkan Cinkaya (Dk. 59 Ali Say), Bilal Çebi
Goller: Dk. 106 Yakup Kayış (Kendi kalesine), Dk. 108 Cardoso, Dk. 116 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Hosseini (Yukatel Kayserispor), Dk. 60 Furkan Tuşik (Artvin Hopaspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Yukatel Kayserispor, normal süresi 0-0 biten maçta Artvin Hopaspor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.
Yukatel Kayserispor'da Cardoso, 50. dakikada kazanılan penaltıdan yararlanamadı.