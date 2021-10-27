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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA / Murat Asil - Haberler | Spor
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Özcan Sultanoğlu, Mehmet AkıncıkYukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Yasir Subaşı (Dk. 83 Nurettin Korkmaz), Hosseini (Dk. 74 Kolovetsios), Kemen, Ramazan Civelek, Cardoso, Mane, Campanharo (Dk. 90+1 Attamah), Emre Demir (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Özcan Sultanoğlu, Mehmet Akıncık

Yukatel Kayserispor : Cenk Gönen, Yasir Subaşı (Dk. 83 Nurettin Korkmaz ), Hosseini (Dk. 74 Kolovetsios), Kemen, Ramazan Civelek, Cardoso, Mane, Campanharo (Dk. 90+1 Attamah), Emre Demir (Dk. 74 İbrahim Akdağ), Gökhan Sazdağı (Dk. 64 İlhan Parlak), Mustafa Pektemek

Artvin Hopaspor: Murat Özkan, Osman Kocaağa, Saffet Yazar, Ömer Yanık, Yakup Kayış, Furkan Tuşik (Dk. 73 Fatih Dalgıç), Hüseyin Öztürk (Dk. 46 Selim Dilli), Dursun Türk (Dk. 20 Mertcan Arslan), Batuhan Abdikoğlu (Dk. 46 Ufuk Ayaydın), Furkan Cinkaya (Dk. 59 Ali Say), Bilal Çebi

Goller: Dk. 106 Yakup Kayış (Kendi kalesine), Dk. 108 Cardoso, Dk. 116 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Hosseini (Yukatel Kayserispor), Dk. 60 Furkan Tuşik (Artvin Hopaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Yukatel Kayserispor, normal süresi 0-0 biten maçta Artvin Hopaspor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Yukatel Kayserispor'da Cardoso, 50. dakikada kazanılan penaltıdan yararlanamadı.

AA / Murat Asil - Spor Haberleri
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