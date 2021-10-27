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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Spor
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: İlker Yasin Avcı, Barış Çardaklı, Samet ÖzkulRoyal Hastanesi Bandırmaspor: Veysel Çapan, Alpay Koldaş, Manaj, Kerim Avcı (Dk.88 Hüseyin Eşkol), Mehmet Özcan (Dk.79 Akabueze), Abdullah Balıkçı (Dk. 69 Adeede), Bilal Ceylan (Dk.88 Berke Görgün), Levent Ayçiçek ( Dk.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Barış Çardaklı, Samet Özkul

Royal Hastanesi Bandırmaspor : Veysel Çapan, Alpay Koldaş, Manaj, Kerim Avcı (Dk.88 Hüseyin Eşkol), Mehmet Özcan (Dk.79 Akabueze), Abdullah Balıkçı (Dk. 69 Adeede), Bilal Ceylan (Dk.88 Berke Görgün), Levent Ayçiçek ( Dk.46 Pucko), Burak Süleyman, Gökay Güney, Süleyman Luş

Çankaya Futbol Kulübü: Hüseyin Genç, Rahmi Muhammet Akyazı, Salim Uzun, Haydar Deniz, Ahmet Yavilioğlu (Dk.61 Emir Kaan Erik), Batuhan Arda Özdemir, Hacı Mustafa Karabulut (Dk.61 Berke Avcı) (Dk. 86 Mücahit Eraydın), Serhan Üresin, Volkan Kesim, Adnan Emir Koldere, Berkay Anıl Demir

Goller: Dk.82 Kerim Avcı, Dk.84 Manaj (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kart: Dk. 58 Ahmet Yavilioğlu (Çankaya Futbol Kulübü)

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda??????? Royal Hastanesi Bandırmaspor, Çankaya Futbol Kulübünü 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

AA / Ahmet Pesen - Spor Haberleri
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