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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA / İlkan Toprak - Haberler | Spor
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Mehmet Türkmen, Vedat Demir, Mehmet ÖzerBalıkesirspor: Yiğithan Kır, Erdem Gökçe (Dk. 64 Andaç Güleryüz), Alperen Erdinç, Cedric (Dk. 62 Cemal Kızılateş), Enes Karabulut, Nwankwo (Dk. 82 Berk Tosun), Emirhan Çakır, Okan Kaplan (Dk.

BALIKESİR (AA) - Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Mehmet Türkmen, Vedat Demir, Mehmet Özer

Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Erdem Gökçe (Dk. 64 Andaç Güleryüz ), Alperen Erdinç, Cedric (Dk. 62 Cemal Kızılateş), Enes Karabulut, Nwankwo (Dk. 82 Berk Tosun), Emirhan Çakır, Okan Kaplan (Dk. 46 Otoo), Güney Çelik Keleş, Hüseyin Karabey, Berkay Aykurt (Dk. 46 Kethevoama)

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: İsmail Ünal, Murat Şimşek, Salim Farsak, Murat Sevimler (Dk. 87 Vural Akkurt), Hüseyin Erkan (Dk. 87 Ali Berke Timurcioğlu), Samet Bulut (Dk. 87 Talha Özler), Ahmet Ülük, Mutlu İlengöz, Efe Görgülü (Dk. 59 Alp Huy), Berkay Arı, Cihan Halil (Dk. 80 İbrahim Ethem Sevinç)

Goller: Dk. 58 Hüseyin Erkan, Dk. 78 Samet Bulut (Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda, TFF 3. Lig ekibi Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor deplasmanda Spor Toto 1. Lig'den Balıkesirspor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

AA / İlkan Toprak - Spor Haberleri
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