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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Alpaslan Şen, Kenan Özcan, Servet Bozkurtİstanbulspor: Ljubic, Tuncer Duhan Aksu, Berkay Görmez (Dk. 21 Yusuf Ali Özer), Emrecan Uzunhan, Kaan Gültekin (Dk. 57 Esen Yılanlı), Ferhat Yazgan, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya (Dk. 57 Egehan Gök), Ethemi (Dk.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alpaslan Şen, Kenan Özcan, Servet Bozkurt

İstanbulspor: Ljubic, Tuncer Duhan Aksu, Berkay Görmez (Dk. 21 Yusuf Ali Özer ), Emrecan Uzunhan, Kaan Gültekin (Dk. 57 Esen Yılanlı), Ferhat Yazgan, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya (Dk. 57 Egehan Gök), Ethemi (Dk. 46 Miray Bağış), Erdem Seçgin (Dk. 76 Tunahan Şamdanlı), Caner Öztürk

Ergene Velimeşespor: Emre Güler, Burak Can Alakuş (Dk. 66 Burhan Arman), Furkan Külekçi, Emirhan Kahraman (Dk. 66 Mahmut Emir), Fatih Cerlek, Doğukan Efe (Dk. 42 Eser Akbaş), Zeki Korkmaz, Gökay Iravul (Dk. 80 Emre Can Atila), Şahin Güneş, İsmail Düzgün (Dk. 66 Fatih Dilek), Göksu Alhas

Goller: Dk. 3 Emrecan Uzunhan, Dk. 7 Muammer Sarıkaya, Dk. 21 Kaan Gültekin, Dk. 64 Caner Öztürk, Dk. 85 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 39 Doğukan Efe (Ergene Velimeşespor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Ergene Velimeşespor'u 5-0 mağlup eden İstanbulspor, adını 4. tura yazdıran takım oldu.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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