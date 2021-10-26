Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Yeni AdanaHakemler: Batuhan Gültek, Burak Gültek, Harun Reşit GüngörAdanaspor: Özer Enes Soylu, Muhammed Ömer Çakı, Benasser, Cem Özdemir (Dk. 69 Celil Özdemir), Tetteh, Harun Kaya (Dk. 87 İsmail Erdoğan), Orkan Çınar (Dk. 79 Bruns), Samed Ali Kaya (Dk. 69 Ahmethan Köse), Evren Korkmaz (Dk.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Batuhan Gültek, Burak Gültek, Harun Reşit Güngör
Adanaspor: Özer Enes Soylu, Muhammed Ömer Çakı, Benasser, Cem Özdemir (Dk. 69 Celil Özdemir), Tetteh, Harun Kaya (Dk. 87 İsmail Erdoğan ), Orkan Çınar (Dk. 79 Bruns), Samed Ali Kaya (Dk. 69 Ahmethan Köse), Evren Korkmaz (Dk. 46 Donkor), Rüştü Hanlı, Kingsley
Adıyaman FK: Türker Dırdıroğlu, Seydi Kayasoy, Hüseyin Ekici, Göktan Işılak, Doğan Can Gölpek (Dk. 74 Taylan Özgün), Osman Torun, Mustafa Çağlayan, Mert Arabacı, Muhammet Akpınar (Dk. 68 Umut Aydın), Hakan Olkan (Dk. 82 Emirhan Subaş), Ogün Özçiçek (Dk. 82 Emin Altunay)
Goller: Dk. 40 Tetteh, Dk. 90 Kingsley (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 76 Donkor, Dk. 90+3 İsmail Erdoğan (Adanaspor), Dk. 90+3 Mustafa Çağlayan (Adıyaman FK)
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adanaspor, TFF 2. Lig'de mücadele eden Adıyaman FK'yi 2-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.