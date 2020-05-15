SPOR Futbol ve sanat dünyasının iki ünlü ismi evinin kapılarını DHA'ya açtı
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SPOR Futbol ve sanat dünyasının iki ünlü ismi evinin kapılarını DHA'ya açtı

SPOR Futbol ve sanat dünyasının iki ünlü ismi evinin kapılarını DHA'ya açtıSelim Soydan ve Hülya Koçyiğit çifti koronavirüs sürecinde özlemlerini anlattılarHÜLYA KOÇYİĞİT "Torunlarım burnumda tütüyor""Kendimizi korumak adına sağlığımız açısından 'Evde Kal' diyoruz""Ne kadar dikkat etsek de...

15.05.2020 10:19 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:25

SPOR Futbol ve sanat dünyasının iki ünlü ismi evinin kapılarını DHA'ya açtı

Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit çifti koronavirüs sürecinde özlemlerini anlattılar

HÜLYA KOÇYİĞİT "Torunlarım burnumda tütüyor"

"Kendimizi korumak adına sağlığımız açısından 'Evde Kal' diyoruz"

"Ne kadar dikkat etsek de kilo aldık'

"Koronavirüs sonrasında çocuklarıma sarılmak sonrasında ise bakım yaptırmak istiyorum"

"Selim benden daha ciddi olarak bahçede ne kadar müsaitse alan tur atmaya çalışıyor"

"Sosyal mesafeyi koruyarak böyle yaşayacağız"

"Genç nesli çok taktir ediyorum"

" Ramazan Bayramı bizi birbirimize daha çok yaklaştırsın birbirimizi daha çok anlayışla dinleyelim sevelim"

SELİM SOYDAN "Hülya'nın elinden, yapmış olduğu her şey hem çok güzel oluyor hem de çok tatlı oluyor. O süreçte kilo aldım"

"Çocuklarım ve torunlarımın dışında maçları da özledim"

"Koronavirüs sonrasında hamama gidip kese yaptırmak istiyorum"

"Bir defa hiçbir insan eskisi gibi rahat hareket edemeyecek buna imkan yok artık"

"Herkesin bayramı kutlu olsun"

MUSTAFA AKIN İSTANBUL,(DHA) -

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit ile Fenerbahçeli eski milli futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu Yöneticisi Selim Soydan evinin kapılarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açtı. Koronavirüs salgını sebebiyle bütün vakitlerini evlerinde geçiren Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan, evde kal çağrısı yaparak vakitlerinin nasıl geçtiğini, en çok neleri özlediklerini ifade ettiler. Uzun süren evliliklerin nelere dayandığını, eski oyuncular ile yeni oyuncular arasındaki farklardan da bahseden Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla da sevenlerine mesaj gönderdi.

KENDİMİZİ KORUMAK ADINA SAĞLIĞIMIZ AÇISINDAN 'EVDE KAL' DİYORUZ

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Hülya Koçyiğit, "Onları canı pahasına büyük bir özveri ile bir can daha kaybolmasın diye büyük emek ile çalışan tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek başlamak istiyorum. Tabii ki korona günlerinde hiç sokağa çıkmadık. Gönüllü bir şekilde evdeydik. Böylesine özveri ile çalışanlara bizim de katkımız olması gerekiyordu. Kendimizi korumak adına sağlığımız açısından 'Evde kal' diyoruz" dedi

Selim Soydan ise "Evde kaldık gazeteleri okuduk, haberleri izledik. Yürüyüş yaptık turladık biraz, film seyrettik" diye konuştu.

"NE KADAR DİKKAT ETSEK DE KİLO ALDIK"

Evde kaldıkları süreçte mutfak ile aralarının nasıl olduğu ve beslenme alışkanlıklarında bir değişiklik olup olmadığı şeklindeki soruya Selim Soydan, "Hülya'nın elinden, yapmış olduğu her şey hem çok güzel oluyor hem de çok tatlı oluyor. O süreçte kilo aldım zaten" diye cevap verirken, Hülya Koçyiğit ise "Galiba ikimiz de kilo aldık. Ne kadar dikkat edersek edelim. Ne kadar sağlıklı beslenmeye çalışırsak çalışalım galiba biraz hareketsizlikten dolayı kilo aldık" ifadelerini kullandı.

"TORUNLARIN BURNUMDA TÜTÜYOR"

Koronavirs salgını sebebiyle evlerinden çıkmayan ve misafir de kabul edemeyen Hülya Koçyiğit, bu süreçte en çok çocuklarını özlediğini ifade ederek, "Hele ki torunlarım burnumda tütüyorlar. Onları bir an önce görmek istiyorum" dedi.

Selim Soydan ise "Ben de aynı şekilde çocuklarımı ve torunlarımı özledim ama bir ilave yapayım, maçları da özledim" dedi.

"KORONAVİRÜS SONRASINDA HAMAM GİDİP KESE YAPTIRMAK İSTİYORUM"

Koronavirüs salgını sonrasında ilk ne yapmak istedikleri sorulan Hülya Koçyiğit, "Vallahi ben çocuklarıma sarılmak istiyorum öncelikle. Herhalde ondan sonra da bir bakım yaptırmam gerekiyor bu kadar zamandır evde bekleyince" dedi.

Selim Soydan ise hamama gitmek istediğini belirterek, "Güzel bir kese yaptırmak istiyorum. Ohh deyip şöyle.." ifadelerini kullandı.

"SELİM BENDEN DAHA CİDDİ OLARAK BAHÇEDE NE KADAR MÜSAİTSE ALAN TUR ATMAYA ÇALIŞIYOR"

Evde kaldıkları sürede herhangi bir sporla ilgilenmediklerini dile getiren Hülya Koçyiğit, DHA'ya yaptığı açıklamada, "İkimiz de spor yapmıyoruz ama Selim benden daha ciddi olarak bahçede ne kadar müsaitse alan tur atmaya çalışıyor" dedi.

"SOSYAL MESAFEYİ KORUYARAK BÖYLE YAŞAYACAĞIZ"

Koronavirüs öncesi ve sonrasını siyah ile beyaz olarak nitelendiren Selim Soydan, "Bir defa hiçbir insan eskisi gibi rahat hareket edemeyecek buna imkan yok artık" dedi.

Hülya Koçyiğit ise koronavirüs öncesi ve sonrasındaki fark hakkında şöyle konuştu " Elbette ki kurallara uyarak yaşayacağız bundan sonra diye düşünüyorum. Bizim milletçe alışkanlığımızdı, biz sıcak insanlarız bir sarılıp öpüşürüz. Karşılaştığımız z aman büyük bir heyecan duyarız ama şimdi aramızda bir maske olacak. Bir müddet daha aşı bulunana kadar diye düşünüyorum siperliklerimiz ve maskelerimiz ile sosyal mesafeyi koruyarak böyle yaşayacağız.

"UZUN SÜREN EVLİLİKLERİN FORMÜLÜ SEVGİ VE SAYGI"

Evliliklerinde 52 yılı geride bırakan Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan, DHA'ya yaptıkları açıklamada uzun süren evliliklerin formülünü şöyle verdiler

Selim Soydan "Önce sabır. Ondan sonra saygı, sonra ise sevmek."

Hülya Koçyiğit "Önce sevmek, sonra sevdiğin insanı bütünü ile kabullenmek. Mümkün olduğu kadar onun hoşlandığı şeylerden hoşlanmaya çalışmak, paylaşmak. Ama galiba saygı ve sevgi her şeyden önce geliyor."

"HÜLYA, SURVİVOR AŞIĞIDIR"

Hülya Koçyiğit, evde kaldıkları sürede eski filmleri daha çok izlediklerini ifade ederken Selim Soydan, eşinin Survivor aşığı olduğunu dile getirdi. Soydan, her akşam yarışma programını izlediklerini ifade ederken Koçyiğit, "En son Ersin'in aralarından sakatlanarak ayrılması hepimizi çok üzdü. Ama Acun Ilıcalı o kadar güzel bir şekilde izah etti ki sağlık her şeyden önemlidir diye. O nedenle Ersin'e geçmiş olsun diyorum" dedi.

"GENÇ NESLİ ÇOK TAKTİR EDİYORUM"

Hülya Koçyiğit, kendi oyunculuk döneminde çok amatör olduklarını ve imkansızlıkları hoş görmeye çalıştıklarını ifade etti. Heyecanla amatör bir şekilde işlerini yaptıklarını dile getiren usta oyuncu, "Bugün çok takdir ediyorum genç nesli. Bir kere her şeyden önce çoğu eğitimli. Üstelik eğitimine çalışarak da devam edenler var. Sürekli kendilerini geliştirmek için çaba gösteriyorlar. Doğru seçimler yapan niceleri var ki onlar çok daha uzun yıllar mesleğe hizmet edeceklerdir diye düşünüyorum. Bugünkü oyunculukları çok taktir ediyorum. Daha doğal, daha halktan, daha içten" diye konuştu.

"HERKESİN BAYRAMI KUTLU OLSUN"

Koronavirüsten dolayı ilk defa garip bir bayram yaşanacağını ifade eden Hülya Koçyiğit, "Hep alıştığımız bayramlar gibi olmayacak. Alıştığımız bayramlar aileler birbirlerini ziyaret ederler, çocukları sevindirmek için büyük aile yemekleri yapılır, hediyeler alınır, sarılınır öpüşülür, onlar gelirler elinizi öperler böyle bir bayram olmayacak hiçbirimiz için ama eğer sabredersek daha sonraki bayramda daha alıştığımız bayramlara kavuşacağız diye düşünüyorum. Bayramın dargınları barıştırdığı, yardımların çoğaldığı, yaşlı insanların hatırladığı ziyaret edildiği hatta dünyasını değiştirmiş büyüklerimizin mezarlarının ziyaret edildiği çok güzel günlerdir ama ben her şeye rağmen herkesin bayramını kutlamak istiyorum. Üstelik bu mübarek Ramazan Bayramı bizi birbirimize daha çok yaklaştırsın birbirimizi daha çok anlayışla dinleyelim sevelim" şeklinde konuştu.

Selim Soydan ise "Hülya hanımın her dediğine harfiyen katılıyorum. Herkesin bayramı kutlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

SPOR Futbol ve sanat dünyasının iki ünlü ismi evinin kapılarını DHA'ya açtı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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