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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin E, F, G ve H gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Uefa Şampiyonlar Ligi'nin E, F, G ve H gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi.

Günün öne çıkan F Grubu maçında Manchester United, sahasında Atalanta'yı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi. Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Marcus Rashford, 75. dakikada Harry Maguire ve 81. dakikada Cristiano Ronaldo attı. Konuk takımın gollerini 15. dakikada Mario Pasalic ve 29. dakikada Merih Demiral kaydetti. Atalanta kariyerindeki ilk golünü atan milli futbolcu Merih Demiral, sakatlanarak ikinci yarıda oyundan çıktı. Bu sonuçla Manchester United 6 puana ulaştı, Atalanta 4 puanda kaldı.

G Grubu'nda milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in görev yaptığı maçta Lille, evinde Sevilla karşısında 0-0'lık beraberliğe razı oldu. Bu sonucun ardından Sevilla 3, Lille 2 puana ulaştı.

Son şampiyon Chelsea ise H Grubu'nda Malmö'yü 9. dakikada Andreas Christensen, 21 ve 57. dakikalarda penaltıdan Jorginho, 48. dakikada Kai Havertz'in kaydettiği gollerle 4-0 mağlup etti. Chelsea'nin 6 puana çıktığı grupta Malmö'nün puanı bulunmuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya): 0-4

Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 3-2

Young Boys (İsviçre) - Villarreal (İspanya): 1-4

Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya): 0-0

Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya): 0-1

Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç): 4-0

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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