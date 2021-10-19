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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftası, iki maçla başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftası, iki maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında TSİ 19.45'te oynanan Beşiktaş-Sporting Lizbon ve Club Brugge- Manchester City maçları sona erdi.

C Grubu'nda Portekiz'in Sporting Lizbon takımı, Beşiktaş'a konuk olduğu karşılaşmayı 15 ve 27. dakikalarda Sebastian Coates, 44. dakikada penaltıdan Pablo Sarabia ve 89. dakikada Paulinho'nun golleriyle 4-1 kazandı. Siyah-beyazlıların golünü 24. dakikada Cyle Larin kaydetti. Sporting Lizbon'un 3 puana ulaştığı grupta Beşiktaş'ın puanı bulunmuyor.

A Grubu'nda ise İngiltere ekibi Manchester City, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımını 5-1 yendi. Konuk ekibin gollerini 30. dakikada Joao Cancelo, 43. dakikada penaltıdan ve 84. dakikada Riyad Mahrez, 53. dakikada Kyle Walker, 67. dakikada Cole Palmer attı. Bu sonuçla Manchester City 6 puana yükseldi, Club Brugge ise 4 puanda kaldı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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