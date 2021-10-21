Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Lokomotiv

Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch ( Avusturya )

Lokomotiv Moskova : Guilherme, Tiknizyan, Pablo, Jedvaj, Rybus (Dk. 89 Zhivoglyadov), Maradishvili, Barinov, Beka Beka, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 90 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 90 Luyindama), Barış Alper Yılmaz (Dk. 67 Kerem Aktürkoğlu ), Babel (Dk. 76 Morutan), Mustafa Muhammed (Dk. 76 Diagne)

Gol: Dk. 82 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 36 Babel, Dk. 43 Taylan Antalyalı, Dk. 73 Mustafa Muhammed, Dk. 90 Morutan (Galatasaray), Dk. 69 Barinov (Lokomotiv Moskov)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini deplasmanda 1-0 yendi.

54. dakikada soldan kullanılan korner atışında ceza sahasında topla buluşan Nelsson'un vuruşunda kaleci Guilherme, meşin yuvarlağı güçlükle üstten kornere çeldi.

55. dakikada bu kez Cicaldau'nun sağdan kullandığı korner atışında, arka direkte Babel'in yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

59. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında Mustafa Muhammed'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

81. dakikada Morutan'ın sağdan yerden ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Guilherme'den döndü.

82. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Morutan'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasında kaleci Guilherme ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.