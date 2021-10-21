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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftasında 6 maç tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftasında 6 maç tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun üçüncü haftasında, TSİ 19.45'te başlayan D, E, F, G ve H gruplarındaki maçlar sona erdi.

D Grubu'nda Fenerbahçe, konuk ettiği Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini ikincisi penaltıdan olmak üzere 21 ve 45. dakikalarda Enner Valencia, konuk takımın gollerini ise 2. dakikada Mbwana Samatta ve 62. dakikada Pieter Gerkens kaydetti. Grupta Fenerbahçe iki, Royal Antwerp bir puana çıktı.

Galatasaray'ın bulunduğu E Grubu'nda ise Lazio, sahasında Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin üçüncü haftasında TSİ 19.45'te oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe - Royal Antwerp (Belçika): 2-2

Lazio (İtalya) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Braga (Portekiz): 0-1

Midtjylland (Danimarka) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1

Real Betis (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-1

Rapid Wien (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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 Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

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