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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftası, tek karşılaşmayla başladı.

UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftası, tek karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının üçüncü haftasında İskoçya ekibi Celtic ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşılaştı.

G Grubu mücadelesinde Ferencvaros'u konuk eden Celtic, 57. dakikada Kyogo Furuhashi ve 81. dakikada David Turnbull'un attığı gollerle 2-0 galip geldi.

Ligde üçüncü haftanın diğer karşılaşmaları, yarın ve 21 Ekim Perşembe günü oynanacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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