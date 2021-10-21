Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının üçüncü haftası, tek karşılaşmayla başladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının üçüncü haftası, tek karşılaşmayla başladı.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının üçüncü haftasında HJK Helsinki- Maccabi Tel Aviv maçı yapıldı.
A Grubu'nda İsrail takımı Maccabi Tel Aviv, deplasmanda Finlandiya'nın HJK Helsinki ekibini 28 ve 60. dakikalarda Gavriel Kanichowsky, 49. dakikada penaltıdan Stipe Perica, 87. dakikada penaltıdan Enric Saborit, 90+4. dakikada Eden Shamir'in attığı gollerle 5-0 yendi.
Bu sonuçla Maccabi Tel Aviv puanını 7'ye çıkardı, HJK Helsinki ise 3 puanda kaldı.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri