Futbol: Toplu sonuç
TFF 2. Lig'de 10. hafta Kırmızı Grup'taki tek maç dışında sona erdi.
TFF 2. Lig'de 10. hafta Kırmızı Grup'taki tek maç dışında sona erdi.
Beyaz Grup'ta haftanın tüm müsabakaları oynanırken, Kırmızı Grup'ta kalan tek maçta yarın Sakaryaspor, Niğde Anadolu'yu konuk edecek.
Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Uşakspor-Pendikspor: 0-0
Kırşehir Belediyespor-Akhisarspor: 0-1
Nazilli Belediyespor-Isparta 32: 2-0
Ankara Demirspor- Tarsus İdmanyurdu : 2-1
Kırklarelispor-Zonguldak Kömürspor: 2-1
Şanlıurfaspor-Bucaspor 1928: 2-1
Eskişehirspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Teco Karacabey Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 4-1
Kırmızı Grup
Serik Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 0-2
Kahramanmaraşspor-Ankaraspor: 0-1
Sivas Belediyespor-Somaspor: 2-3
An Zentrum Bayburt Özel İdare-Silahtaroğlu Vanspor: 5-0
Sarıyer-Bodrumspor: 1-2
Ergene Velimeşespor-Adıyaman FK: 2-1
Turgutluspor-İnegölspor: 1-0
Etimesgut Belediyespor-Çorum FK: 0-2
Diyarbekirspor-Afjet Afyonspor: 1-1