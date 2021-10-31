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Futbol: Toplu sonuç

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig 1. ve 2. gruplarda 10. hafta sona erdi.

TFF 3. Lig 1. ve 2. gruplarda 10. hafta sona erdi. 3. Grup'ta ise 1 karşılaşma dışında hafta tamamlandı.

Gruplarda oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Sancaktepe Futbol Kulübü-Batman Petrolspor: 2-3

Karaman Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 2-2

1954 Kelkit Belediyespor- Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 0-0

Osmaniyespor Futbol Kulübü-Fatsa Belediyespor: 1-2

Artvin Hopaspor-Bergama Belediyespor: 2-1

Başkent Gözgözler Akademi FK-Formül Erbaaspor: 0-2

Nevşehir Belediyespor-Elazığspor: 1-0

Kahta 02 Spor-Hendekspor: 2-1

Çatalcaspor- Belediye Kütahyaspor : 1-0

2. Grup:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-0

Bitexen Düzcespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 3-2

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kızılcabölükspor: 1-0

Redoks Darıca Gençlerbirliği-Hacettepe: 2-0

Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü-68 Aksaray Belediyespor: 0-0

52 Orduspor FK-İskenderunspor: 1-3

Altındağspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 0-1

Yomraspor-Bayrampaşaspor: 1-0

Çarşambaspor-Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü: 1-2

3. Grup:

Belediye Derincespor-Ceyhanspor: 6-0

Karşıyaka-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-4

Ağrı 1970 Spor-Çankaya Futbol Kulübü: 2-1

Modafen-Edirnespor: 0-1

Mardin 1969 Spor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 1-3

İçel İdmanyurduspor-Kardemir Karabükspor: 1-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gümüşhanespor: 1-0

Esenler Erokspor-Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği: 3-0

Fethiyespor-Büyükçekmece Tepecik maçı 19.00'da oynanacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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