Futbol: Toplu sonuç
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadeleleri başlarken ilk 5 maç tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadeleleri başlarken ilk 5 maç tamamlandı.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
MKE Ankaragücü-Somaspor: 2-0
Beypiliç Boluspor- Çarşambaspor : 1-0
Akhisarspor- Bergama Belediyespor : 4-2
Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdman Yurdu: 3-2
Eyüpspor-Bucaspor 1928: 2-0
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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