Futbol: Toplu sonuç - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Toplu sonuç

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Futbol: Toplu sonuç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadeleleri başlarken ilk 5 maç tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadeleleri başlarken ilk 5 maç tamamlandı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

MKE Ankaragücü-Somaspor: 2-0

Beypiliç Boluspor- Çarşambaspor : 1-0

Akhisarspor- Bergama Belediyespor : 4-2

Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdman Yurdu: 3-2

Eyüpspor-Bucaspor 1928: 2-0

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title