Futbol: TFF 3. Lig

FETHİYE, MUĞLA (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta 10. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Grupta haftanın kapanış maçında Fethiyespor, Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk etti. Fethiye İlçe Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi takım 2-1 kazandı. Bu karşılaşmayla 3. Grup'ta 10. hafta sona ererken Fethiyespor liderliğini sürdürdü.

Fethiyespor-Büyükçekmece Tepecikspor müsabakasının ardından grupta oluşan puan durumu şöyle: