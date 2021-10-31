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Futbol: TFF 3. Lig

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 10. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta 10. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Grupta haftanın kapanış maçında Fethiyespor, Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk etti. Fethiye İlçe Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi takım 2-1 kazandı. Bu karşılaşmayla 3. Grup'ta 10. hafta sona ererken Fethiyespor liderliğini sürdürdü.

Fethiyespor-Büyükçekmece Tepecikspor müsabakasının ardından grupta oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. FETHİYESPOR1081131112025
2. ESENLER EROKSPOR1062221111020
3. KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR10541123919
4. EDİRNESPOR10541113819
5. BELEDİYE DERİNCESPOR10451146817
6. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR104421610616
7. ORDUSPOR 1967104421712516
8. AĞRI 1970105141111016
9. ÇANKAYA FK104241312114
10. İÇEL İDMANYURDU103521111014
11. GÜMÜŞHANESPOR1034377013
12. YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR103341117-612
13. KARŞIYAKA102531111011
14. MODAFEN102441315-210
15. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR102441115-410
16. MARDİN 196910136917-86
17. CEYHANSPOR10037525-203
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR100010229-270

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