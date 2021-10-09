Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig'in 6. haftası 3 grupta oynanan müsabakalarla tamamlandı.
TFF 3. Lig'in 6. haftası 3 grupta oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
1954 Kelkit Belediyespor-Elazığspor: 3-1
Artvin Hopaspor- Belediye Kütahyaspor : 3-1
Fatsa Belediyespor-Formül Erbaaspor: 0-0
Karaman Belediyespor-Hendekspor: 0-0
Başkent Gözgözler Akademi-Arnavutköy Belediyespor: 1-3
Osmaniyespor- Batman Petrolspor : 0-1
Sancaktepe-Kahta 02 Spor: 3-2
Bergama Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 2-2
Çatalcaspor-Nevşehir Belediyespor: 1-3
2. Grup:
Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Bayrampaşaspor: 0-0
Yomraspor-Kızılcabölükspor: 5-2
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 3-1
52 Orduspor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0
Altındağspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-0
İskenderunspor-Iğdır: 4-1
Bitexen Düzcespor-Kuşadasıspor: 2-0
Çarşambaspor-Hacettepe: 1-0
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-2
3. Grup:
Ağrı 1970-Gümüşhanespor: 0-1
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Mardin 1969: 2-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Edirnespor: 0-2
Çankaya-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-0
Esenler Erokspor-İçel İdmanyurdu: 4-1
Modafen-Ceyhanspor: 1-1
Belediye Derincespor-Ofspor: 1-0
Fethiyespor-Kardemir Karabükspor: 5-0
Karşıyaka-Orduspor 1967: 1-2