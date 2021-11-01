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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 10. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

SİVAS (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 10. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Grupta haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, Niğde Anadolu'yu Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi takım 4-0 kazandı.

Puan durumu

Haftaya lider giren Sivas Belediyespor, sahasında Somaspor'a mağlup oldu. Rakibinin puan kaybettiği haftada deplasmanda Serik Belediyespor'u yenen Hekimoğlu Trabzon, liderliği ele geçirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 10. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAV.P
1. HEKİMOĞLU TRABZON106401961322
2. SİVAS BELEDİYESPOR106311941521
3. ÇORUM FK106311741321
4. SAKARYASPOR105501721520
5. ANKARASPOR1062223111220
6. AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE10622168820
7. SİLAHTAROĞLU VANSPOR106221714320
8. BODRUMSPOR106131871119
9. SOMASPOR105231613317
10. AFJET AFYONSPOR103611613315
11. ETİMESGUT BELEDİYESPOR104241214-214
12. SERİK BELEDİYESPOR104061016-612
13. DİYARBEKİRSPOR103251112-111
14. İNEGÖLSPOR103251318-511
15. SARIYER103161118-710
16. ERGENE VELİMEŞESPOR10316922-1310
17. TURGUTLUSPOR102351218-69
18. NİĞDE ANADOLU10118426-224
19. ADIYAMAN FK10109920-113
20. KAHRAMANMARAŞSPOR100010326-230

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