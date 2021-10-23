Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig'de 9. hafta müsabakaları tamamlandı.
TFF 2. Lig'de 9. hafta müsabakaları tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor: 2-4
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Eskişehirspor: 4-1
Anagold 24Erzincanspor-Ankara Demirspor: 1-1
Tarsus İdman Yurdu-Nazilli Belediyespor: 1-1
Isparta 32- Kırşehir Belediyespor : 0-0
Akhisarspor-Uşakspor: 1-2
Bucaspor 1928-Teco Karacabey Belediyespor: 2-3
Amed Sportif Faaliyetler-Pazarspor: 1-0
Kırmızı Grup
Somaspor- Kahramanmaraşspor : 2-0
Bodrumspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-2
Silahtaroğlu Vanspor-Sivas Belediyespor: 0-3
Hekimoğlu Trabzon-Turgutluspor: 2-2
İnegölspor-Sakaryaspor: 0-5
Niğde Anadolu-Ergene Velimeşespor: 1-2
Adıyaman-Diyarbekirspor: 1-2
Afjet Afyonspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1
Ankaraspor-Serik Belediyespor: 3-2
Çorum-Sarıyer: 5-0