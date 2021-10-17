Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 8. hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Ligde gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

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Beyaz Grup

Kırklarelispor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Nazilli Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1

Kırşehir Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu: 2-1

Uşakspor-Isparta 32 Spor: 0-1

Eskişehirspor-Bucaspor 1928: 0-4

Teco Karacabey Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 1-2

Kırmızı Grup

Sivas Belediyespor-Bodrumspor: 0-0

Ergene Velimeşespor-İnegölspor: 2-1

Kahramanmaraşspor-Silahtaroğlu Vanspor: 0-3

Turgutluspor-Ankaraspor: 4-3

An Zentrum Bayburt Özel İdare-Çorum: 1-2

Sakaryaspor- Hekimoğlu Trabzon : 0-0

Serik Belediyespor-Somaspor: 1-0

Diyarbekirspor-Niğde Anadolu: 3-0

Afjet Afyonspor-Adıyaman: 1-0