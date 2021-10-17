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Futbol: TFF 2. Lig

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 8. hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

TFF 2. Lig'de 8. hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Ligde gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

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Beyaz Grup

Kırklarelispor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Nazilli Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1

Kırşehir Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu: 2-1

Uşakspor-Isparta 32 Spor: 0-1

Eskişehirspor-Bucaspor 1928: 0-4

Teco Karacabey Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 1-2

Kırmızı Grup

Sivas Belediyespor-Bodrumspor: 0-0

Ergene Velimeşespor-İnegölspor: 2-1

Kahramanmaraşspor-Silahtaroğlu Vanspor: 0-3

Turgutluspor-Ankaraspor: 4-3

An Zentrum Bayburt Özel İdare-Çorum: 1-2

Sakaryaspor- Hekimoğlu Trabzon : 0-0

Serik Belediyespor-Somaspor: 1-0

Diyarbekirspor-Niğde Anadolu: 3-0

Afjet Afyonspor-Adıyaman: 1-0

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