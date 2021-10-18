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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı.

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı.

Konuk ettiği Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Bereket Sigorta Ümraniyespor 21 puanla, aynı puana sahip Mke Ankaragücü'nün averajla önünde liderliğini sürdürdü.

Ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor da haftayı 18 puanla üçüncü bitirdi.

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-MKE Ankaragücü: 1-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor: 2-2

Altaş Denizlispor-Balıkesirspor: 2-1

Menemenspor-Yılport Samsunspor: 3-2

Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: 6-2

Manisa- Adanaspor : 0-3

Bursaspor-Beypiliç Boluspor: 3-1

İstanbulspor-Tuzlaspor: 1-0

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR96301731421
2.MKE ANKARAGÜCÜ96301751221
3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR96031510518
4.EYÜPSPOR95221612417
5.KOCAELİSPOR851287116
6.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR95041510515
7.TUZLASPOR842295414
8.YILPORT SAMSUNSPOR83231414011
9.GENÇLERBİRLİĞİ83231013-311
10.MENEMENSPOR 93241217-511
11.İSTANBULSPOR 83141010010
12.ALTAŞ DENİZLİSPOR9315912-310
13.ALTINORDU93151220-810
14.ADANASPOR92341215-39
15.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ93061116-59
16.BEYPİLİÇ BOLUSPOR822489-18
17.BURSASPOR82241013-38
18.BALIKESİRSPOR8206613-76
19.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ8116512-74
- 10. hafta

TFF 1. Lig'de 10. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ekim Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa (Eryaman)

20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Vefa)

19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Bolu Atatürk)

19.00 Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 19 Mayıs)

24 Ekim Pazar:

13.30 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)

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