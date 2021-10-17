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Beypiliç Boluspor: 3-1

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Spor
Beypiliç Boluspor: 3-1

STAT: Bitci Timsah ParkHAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Baran EraslanBURSASPOR: Canberk Yurdakul - Mert Yılmaz, Nicolas Mauricio Zalazar, Luka Capan, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 19 Onur Atasayar), Burak Altıparmak, Namık Alaskarov (Dk. 87 Eren Güler), Kerem Şen (Dk.

STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Baran Eraslan

BURSASPOR: Canberk Yurdakul - Mert Yılmaz, Nicolas Mauricio Zalazar, Luka Capan, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 19 Onur Atasayar), Burak Altıparmak, Namık Alaskarov (Dk. 87 Eren Güler), Kerem Şen (Dk. 87 Aykut Akgün), İsmail Yüksek (Dk. 59 Emirhan Aydoğan), Massimo Bruno, Tim Matavz (Dk. 59 Batuhan Kör)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Gentian Selmani - Mehmet Zahit Çınar, Fethi Özer, Ali Keten, Abdurrahim Dursun, Abdurrahman Canlı, Eray Ataseven (Dk. 64 Tugay Kaçar), Odise Roshi, Jakob Novak (Dk. 46 Berk Yıldız), Dejvi Bregu (Dk. 82 Hakan Bilgiç), Kabongo Kasongo

GOLLER: Dk. 3 Nicolas Mauricio Zalazar, Dk. 22 İsmail Yüksek, Dk. 51 Maassimo Bruno (Bursaspor) - Dk. 53 Kabongo Kasongo (Beypiliç Boluspor)

SARI KARTLAR: Onur Atasayar (Bursaspor) - Roshi, Novak, Bregu, Hakan Bilgiç (Beypiliç Boluspor)

TFF 1'inci Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 3-1 yendi.

3'üncü dakikada Bursaspor öne geçti. Kullanılan kornerde Alaskarov kafayla arkaya doğru aşırdı. Boş durumdaki Mauricio Zalazar kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

22'nci dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı Massimo Bruno'nun kullandığı kornerde topa iyi yükselen İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-0.

45'inci dakikada Beypiliç Boluspor farkı 1'e indirme fırsatını değerlendiremedi. Sağ kanattan kullanılan kornerde bir anda topu önünde bulan Roshi rahat pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

51'inci dakikada Bursaspor bir gol daha buldu. Tim Matavz'ın vuruşunda kaleci Selmani'den seken top Bruno'nun önünde kaldı. Bruno düzgün bir vuruşla topu rakip filelere gönderdi.: 3-0.

53'üncü dakikada Beypiliç Boluspor farkı 2'ye indirdi. Bregu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa dokunan Kabongo Kasongo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bursaspor sahasında Bolurspor'u 3-1 mağlup etti.

FOTOĞRALI


- Bursa

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Spor Haberleri
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