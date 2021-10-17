Beypiliç Boluspor: 3-1

STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Baran Eraslan

TFF 1'inci Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 3-1 yendi.

3'üncü dakikada Bursaspor öne geçti. Kullanılan kornerde Alaskarov kafayla arkaya doğru aşırdı. Boş durumdaki Mauricio Zalazar kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bursaspor sahasında Bolurspor'u 3-1 mağlup etti.

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