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Futbol: Süper Lig

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Önel, Serkan ÇimenBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçi, Vida, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Kenan Karaman, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, BatshuayiDemir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz,...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Önel, Serkan Çimen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçi, Vida, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Kenan Karaman, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Batshuayi

Demir Grup Sivasspor : Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Azubuike, Pedro Henrique, Jorge Felix, Gradel, Kayode

Gol: Dk. 32 Güven Yalçın (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 43 Sergen Yalçın (Teknik direktör) (Beşiktaş)

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

32. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Rosier'in sağ kanatta son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, oldukça şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

43. dakikadaki Beşiktaş atağında Demir Grup Sivasspor ceza alanı önünde rakibinin hamlesiyle Can Bozdoğan yerde kaldı. Oyun devam ederken, pozisyona sert tepki gösteren Sergen Yalçın, Can Bozdoğan'ın tedavisi için dışarı atılmak istenen ve yedek kulübesi önünden sahayı terk etmek üzere olan topa vurmasının ardından kırmızı kart gördü. Yalçın, gördüğü kırmızı kartın ardından tribüne gönderildi.

45+1. dakikada Güven Yalçın'ın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muammer topu yatarak kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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