Futbol: Süper Lig
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serkan Ok, Süleyman ÖzayYukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Uğur Demirok, Carole, Kemen, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Fernandes, Thiam, CardosoTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Ahmetcan Kaplan,...
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serkan Ok, Süleyman Özay
Yukatel Kayserispor : Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Uğur Demirok, Carole, Kemen, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Fernandes, Thiam, Cardoso
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Ahmetcan Kaplan, İsmail Köybaşı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Cornelius
Goller: Dk. 12 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 41 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 35 Siopis (Trabzonspor)
Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere bitti.
9. dakika hızlı gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Cornelius'un şutunda, kaleci Lung ayaklarıyla topu çıkardı.
12. dakikada Nwakaeme pasında ceza alanı dışında topla buluşan Bakasetas, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
19. dakikada Gervinho'nun sağ kanattan yaptığı ortada, kale sahası içerisine koşu yapan Cornelius'un kayarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
41. dakikada sağ kanattan Onur Bulut'un ortasında ceza alanı içinde ön direğe koşu yapan Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
44. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda Bakasetas'ın sert şutunda, kaleci Lung topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Nwakaeme'nin ceza sahası içerisi sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak auta gitti.
Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 berabere sonuçlandı.