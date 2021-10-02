Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Süper Lig

AA / Murat Asil - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serkan Ok, Süleyman ÖzayYukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Uğur Demirok, Carole, Kemen, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Fernandes, Thiam, CardosoTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Ahmetcan Kaplan,...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serkan Ok, Süleyman Özay

Yukatel Kayserispor : Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Uğur Demirok, Carole, Kemen, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Fernandes, Thiam, Cardoso

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Ahmetcan Kaplan, İsmail Köybaşı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Cornelius

Goller: Dk. 12 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 41 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 35 Siopis (Trabzonspor)

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

9. dakika hızlı gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Cornelius'un şutunda, kaleci Lung ayaklarıyla topu çıkardı.

12. dakikada Nwakaeme pasında ceza alanı dışında topla buluşan Bakasetas, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

19. dakikada Gervinho'nun sağ kanattan yaptığı ortada, kale sahası içerisine koşu yapan Cornelius'un kayarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

41. dakikada sağ kanattan Onur Bulut'un ortasında ceza alanı içinde ön direğe koşu yapan Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

44. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda Bakasetas'ın sert şutunda, kaleci Lung topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Nwakaeme'nin ceza sahası içerisi sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 berabere sonuçlandı.

AA / Murat Asil - Spor Haberleri
Kayseri'de büyük skandal! Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldi

Kayseri'de büyük skandal! Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldi

 Trabzonsporlu Bakasetas coştu bir kere! Öyle bir falso verdi ki, kimse gol olacağını anlayamadı

Trabzonsporlu Bakasetas coştu bir kere! Öyle bir falso verdi ki, kimse gol olacağını anlayamadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Faik Öztrak Vladimir Putin Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Özge Özder Şafak Sezer Seren Serengil
Spor Gökhan Töre Stefan Kuntz Hikmet Karaman Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Neşet Ertaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 17:36:28. #1.12#