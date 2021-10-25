Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenen Trabzonspor, puanını 24'e çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Hanelerine 20'şer puan yazdıran Atakaş Hatayspor ikinci, Beşiktaş üçüncü, Aytemiz Alanyaspor ise dördüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek bu sezon ilk kez kazandı. Ligde 10. hafta itibarıyla galibiyeti bulunmayan takım da kalmadı.

Ligin 10. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: 2-1

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 2-1

Gaziantep FK-GZT Giresunspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-0

Göztepe-Trabzonspor: 0-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir : 1-2

Demir Grup Sivasspor- Adana Demirspor : 1-1

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Beşiktaş-Galatasaray: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: