Futbol: Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 11. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
30 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
31 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
1 Kasım Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler