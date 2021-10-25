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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, de Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, BatshuayiGalatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu,...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, de Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

Goller: Dk. 35 Cicaldau (Galatasaray), Dk. 39 Larin (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 41 Ghezzal (Beşiktaş)

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

10. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

20. dakikada Larin'in ara pasında Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Teixeira, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

31. dakikada Cicaldau'nun serbest vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta gitti.

35. dakikada Galatasaray üstünlük golünü buldu. Kerem'in pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Cicaldau, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

39. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Umut'un soldan ortasında altıpasta Muslera'dan önce topa hamle yapan Larin, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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